Реал хоче придбати одного з лідерів Манчестер Сіті

Де Брюйне може перебратися до Реала

Мадридський Реал націлився на одного з лідерів Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.

Про це повідомляє Calciomercato.

Бельгієць хоче спробувати свої сили в Реалі, оскільки у нього з'явилося нерозуміння з головним тренером манчестерської команди Жузепом Гвардіолою.

У цьому сезоні Де Брюйне провів 10 матчів за Сіті, забив 2 м'ячі і віддав 9 гольових передач.

Раніше, Рамос зазначав, що всі у роздягальні до самої смерті за Зідана.

Нагадаємо, Реал звільнить Зідана в разі поразки від Галатасарая у Лізі чемпіонів.