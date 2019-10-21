Гравці Реалу готові битися за головного тренера команди Зінедіна Зідана.

Про це розповів капітан мадридського клубу Серхіо Рамос.

"Всі в роздягальні до самої смерті за Зідана. Не має значення, що станеться. Нам потрібно бути єдиними. Реал завжди повертається, єдиний спосіб зробити це - разом. Результати повернуть все на свої місця.

Чи не впливають розмови про Моурінью? Нам потрібно думати про себе. Ми не можемо управляти думкою людей. Зідана це не турбує. Він знає клуб і вимоги керівництва. Він знає, що нам доводиться жити на межі критики і похвали.

Зідан заслуговує на повагу. Але було б занадто легковажно думати, ніби все чутки припиняться, якщо ми скажемо, що він залишиться до кінця сезону", - розповів Рамос.