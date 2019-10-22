Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити

Мій профіль
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 1131
Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
Вчора 20:57 1985
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
Вчора 11:55 2362
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
Вчора 10:50 22548
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 09:53 46363
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
20.10.2019 21:09 1018
Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ
20.10.2019 18:56 1249
Шахтар анонсував новий трансфер
20.10.2019 17:03 4828
Колорадо і Тампа-Бей закинули 8 шайб, Торонто обіграло Бостон. Результати матчів НХЛ
20.10.2019 11:38 445
Гвоздик залишається в лікарні після поразки від Бетербієва
20.10.2019 10:56 7852 1
Навколо спорту
Блоги
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ
Миколенко забив дебютний гол в УПЛ Valeriy Ruchka
20.10.2019 18:35 1613
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні
Регбі. КС-2019. Перші результати чвертьфіналів, та що дивитися сьогодні Іван Чуперка
20.10.2019 08:18 410
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка
Срна, Пятов і Коваленко стали почесними гостями матчу Континентального кубка Valeriy Ruchka
19.10.2019 22:54 470
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо
Усі дії Маліновського у матчі проти Лаціо Valeriy Ruchka
19.10.2019 20:45 3020
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок
Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 764
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:25 Футбол Барселона заплатила Атлетіко 15 мільйонів євро у справі Грізманна 91
10:10 Футбол Караваєв: Суддя міг призначити пенальті у ворота Динамо 1009
09:55 Футбол Реал хоче придбати одного з лідерів Манчестер Сіті 255
09:40 Футбол Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити 149
09:25 Хокей Філадельфія розгромила Вегас. Результати матчів НХЛ 188
09:09 Теніс Збірна України дізналася можливих суперників у Кубку Федерації 850
08:55 Бокс Анатолій Ломаченко отримав спеціальний пояс від WBC 671
08:40 Футбол Фіорентина втратила два очки у матчі з Брешією у 8 турі Серії А 144
08:24 Футбол Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб 636
08:08 Футбол Зінченко пропустить матч з Аталантою через хворобу 434
06:48 Футбол Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів 1131
00:15 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 206
00:04 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Загреб: онлайн-трансляція 3 туру Ліги чемпіонів. LIVE 327
21 Жовтня 2019
23:54 Футбол Шеффілд Юнайтед переміг Арсенал у 9 турі АПЛ 318
23:44 Футбол Блохін спростував бійку між Суркісом та Павелком 999 2
23:32 Футбол Лунін претендує на нагороду найкращому молодому гравцю року 388
23:17 Футбол Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб 280
22:52 Футбол Франков: Яремчук у молодіжці програвав конкуренцію Бєсєдіну 566
22:35 Футбол Суркіс: Динамо завжди платило податки у повному обсязі 400 1
22:21 Бокс Руїс схуд перед реваншем з Джошуа 555
22:20 Блог Підтримай Шахтар в Манчестері! 3515
21:55 Футбол Степаненко спростував інтерес клубів АПЛ 288
21:42 Футбол Каштру відмовився назвати гучний трансфер Шахтаря 635
21:31 Футбол Моджі: Манчестер Юнайтед повинний запросити Аллегрі 260
21:18 Футбол Рамос: Всі в роздягальні до самої смерті за Зідана 310

Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити

Сьогодні 09:40 149 0
Клуб не відпускав навіть за компенсацію
Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити
#Бандура, #Адамюк

Джерело - Tribuna.com.

Воротар Олександр Бандура і захисник Володимир Адамюк хотіли покинути Львів влітку, але клуб не став їх відпускати навіть за компенсацію. 

Про це повідомляє Tribuna.com.

Клуб відхилив пропозицію гравців покинути клуб за кілька десятків тисяч доларів компенсації. 

У Адамюка виник конфлікт з клубом після зриву угоди з Маккабі. Захисник зіграв в нинішньому сезоні три матчі, потім був усунений від першої команди. 

У Бандури була пропозиція з азербайджанського клубу, але він не захотів платити компенсацію за гравця. У цьому сезоні воротар провів 4 матчі.

Раніше, Карпати та Львів розписали мирову в 11 турі УПЛ.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.

Коментарі ()