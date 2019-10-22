Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити

Клуб не відпускав навіть за компенсацію

Воротар Олександр Бандура і захисник Володимир Адамюк хотіли покинути Львів влітку, але клуб не став їх відпускати навіть за компенсацію.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Клуб відхилив пропозицію гравців покинути клуб за кілька десятків тисяч доларів компенсації.

У Адамюка виник конфлікт з клубом після зриву угоди з Маккабі. Захисник зіграв в нинішньому сезоні три матчі, потім був усунений від першої команди.

У Бандури була пропозиція з азербайджанського клубу, але він не захотів платити компенсацію за гравця. У цьому сезоні воротар провів 4 матчі.

Раніше, Карпати та Львів розписали мирову в 11 турі УПЛ.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.