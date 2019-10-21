Метревелі: Ахметов хотів повернути Зінченка з Уфи

Рінат Ахметов хотів повернути Олександра Зінченка до Шахтаря, коли він виступав за Уфу.

Про це заявив експерт Великого футболу Михайло Метрвелі.

"Точно знаю, що Ахметов вже давно думає, ще при Луческу, щоб перебудувати гру команди на 4-3-3.

Навіть були ідеї, що ключова трійка в середині поля - Зінченко, Степаненко, Патрік. Президент хотів повернути Зінченка з Уфи. Вони б тоді сформували трійку в центрі поля", - сказав Метревелі.