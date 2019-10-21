Артем Франков прокоментував перспективи Романа Яремчука у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Екс-нападник київського Динамо Роман Яремчук не мав шансів заграти у першій команді.

Про це розповів журналіст Артем Франков у Telegram.

"А спробуй заперечити. Інший час - інші оцінки. Якби не пішов... так хто знає, що було б, коли він не тільки в Динамо - в молодіжці України в Петракова конкуренцію Бесєдіну програвав!

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Зрозуміло, що розмова про Яремчука. Так, втратили, так, прогавили. А зберегти точно могли? Можливо. Але не факт. В будь-якому випадку, Рома молодець, і такий поки кінець", - відзначив Франков.

Раніше, Яремчук вказав на перевагу Реброва.