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Франков: Яремчук у молодіжці програвав конкуренцію Бєсєдіну

Вчора 22:52 313 0
Артем Франков прокоментував перспективи Романа Яремчука у Динамо
Франков: Яремчук у молодіжці програвав конкуренцію Бєсєдіну
#Яремчук, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Екс-нападник київського Динамо Роман Яремчук не мав шансів заграти у першій команді.

Про це розповів журналіст Артем Франков у Telegram.

"А спробуй заперечити. Інший час - інші оцінки. Якби не пішов... так хто знає, що було б, коли він не тільки в Динамо - в молодіжці України в Петракова конкуренцію Бесєдіну програвав!

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Зрозуміло, що розмова про Яремчука. Так, втратили, так, прогавили. А зберегти точно могли? Можливо. Але не факт. В будь-якому випадку, Рома молодець, і такий поки кінець", - відзначив Франков.

Раніше, Яремчук вказав на перевагу Реброва.

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