Суркіс: У Яремчука не було шансів заграти в основному складі Динамо

Якби Роман Яремчук посидів два роки на лавці київського Динамо, можливо, зараз би вже не заграв би.

Про це президент Динамо Ігор Суркіс заявив в ефірі програми Профутбол.

"Не шкодую, що Яремчука свого часу продали? Зараз, звичайно, можна шкодувати, але невідомо, чи став він би таким Яремчуком, якби він залишився в Динамо, чи досяг він би рівня збірної. Завжди треба гравцям довіряти. Якщо йому тоді не довіряли, напевно, це був правильний крок.

Якби він посидів два роки на лавці, можливо, зараз би вже не заграв би. У нас було обопільно - у нього бажання, а я розумів, що на той момент у нього не було шансів заграти в основному складі. Я за нього радий, нехай прогресує, - сказав Суркіс.

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