Мій профіль
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
Сьогодні 15:46 1115 6
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Сьогодні 15:19 3247 1
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Сьогодні 13:56 651
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Сьогодні 10:03 5040 1
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 9921 3
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 5026
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 15383 4
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 4644
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1306
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44972
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:38 Футбол Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків 218
20:22 Футбол Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо 404
20:07 Теніс Україна входить до топ-10 за середнім рейтингом найкращих тенісисток 177
19:50 Футбол Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020 886
19:34 Футбол Суркіс про конфлікт з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добре 389
19:17 Футбол Рома домоглася скорочення дискваліфікації Фонсеки 436
19:01 Футбол Екс-гравець ПСЖ має намір судитися з клубом 228
18:49 Блог Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою 105
18:45 Футбол Павелко: Проти моєї команди майже два роки ведуться замовні кампанії 1021 4
18:31 Теніс Світоліна - Кудерметова: огляд матчу 198
18:16 Бокс Гвоздик: Коли я приїхав до США, мене ніхто не чекав 834
17:52 Футбол Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів 619
17:44 Блог Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк 1434
17:34 Футбол У Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією 1038 1
17:14 Теніс Тренер зробив акцент на грудях суперниці, мотивуючи підопічну 385
16:53 Хокей Чемпіон Румунії прибув до України 803
16:33 Футбол Самбрано заявив, що взимку хоче піти з Динамо 602
16:12 Футбол Красніков: Трансферна ціна гравців збірної України суттєво зросла 777
15:51 Футбол Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька 848 3
15:46 Теніс Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві 1115 6
15:26 Футбол Каштру: Збірна України здобула чудову перемогу 1405
15:19 Футбол Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі 3247 1
15:10 Футбол Левченко про бійку Суркіса та Павелка: Україна країна відмінних боксерів 1794
14:52 Бокс Дею не потрібно було займатися боксом – промоутер 316
14:38 Футбол Ребров: Мене все влаштовує у Ференцвароші 576

Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків

Сьогодні 20:38 218 0
Чергове звинувачення у незаконній діяльності
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
#ГПУ, #Динамо

Джерело - Sport Arena.

Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти київського Динамо через несплату податків в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Dt.ua.

Йдеться про кримінальне провадження №42019000000002028, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 вересня 2019 року.

Слідчі ГПУ прийшли до висновку, що службові особи Динамо уникали сплати податків за допомогою банківських рахунків офшорних компаній, куди надходили кошти на потреби клубу.

Згідно зі статтею, яку інкримінують службовим особам клубу, вони можуть відправитися у в'язницю на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що за попередніми розрахунками Динамо не доплачує до бюджету держави близько 445 мільйонів гривень.

Раніше, Петраков отримає покращений контракт від УАФ.

Нагадаємо, Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20.

Коментарі ()