Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків

Чергове звинувачення у незаконній діяльності

Джерело - Sport Arena.

Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти київського Динамо через несплату податків в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Dt.ua.

Йдеться про кримінальне провадження №42019000000002028, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 вересня 2019 року.

Слідчі ГПУ прийшли до висновку, що службові особи Динамо уникали сплати податків за допомогою банківських рахунків офшорних компаній, куди надходили кошти на потреби клубу.

Згідно зі статтею, яку інкримінують службовим особам клубу, вони можуть відправитися у в'язницю на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що за попередніми розрахунками Динамо не доплачує до бюджету держави близько 445 мільйонів гривень.

Раніше, Петраков отримає покращений контракт від УАФ.

Нагадаємо, Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20.