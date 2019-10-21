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Каштру: Мені все складніше приймати рішення про стартовий склад

Сьогодні 19:50 398 0
Луїш Каштру прокоментував вибір стартового складу перед матчем із Динамо Загреб
Каштру: Мені все складніше приймати рішення про стартовий склад
#Каштру, #Шахтар, #Динамо Загреб

Джерело - ua.tribuna.com.

У Шахтарі є багато футболістів, які претендують вийти у стартовому складі проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"У кожної команди є основний склад. Є багато гравців, які також працюють, щоб отримати ігровий час. Я ними задоволений, вони показали себе добре в останніх поєдинках. Деякі з них тільки на початку кар'єри. Але вони прогресують, додали.

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Мені все складніше приймати рішення про стартовий склад. Але головне, щоб хлопці продовжували показувати якісний футбол", - розповів Каштру.

Нагадаємо, лідер Шахтаря зможе зіграти у Лізі чемпіонів.

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