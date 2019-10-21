У Шахтарі є багато футболістів, які претендують вийти у стартовому складі проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"У кожної команди є основний склад. Є багато гравців, які також працюють, щоб отримати ігровий час. Я ними задоволений, вони показали себе добре в останніх поєдинках. Деякі з них тільки на початку кар'єри. Але вони прогресують, додали.