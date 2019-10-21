Лідер Шахтаря зможе зіграти у Лізі чемпіонів

Джерело - shakhtar.com.
Лівий захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі повернувся у загальну групу "гірників".
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Сьогодні, 21 жовтня, "гірники" провели заключну сесію перед матчем із хорватами. До загальної групи повернувся Ісмаїлі, й до зустрічі з Динамо Загреб "оранжево-чорні" підходять без кадрових утрат.
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Увечері команда полетить до Харкова.
Матч Шахтар - Динамо Загреб відбудеться 22 жовтня на ОСК Металіст. Початок о 19:55.
Нагадаємо, Шахтар анонсував новий трансфер.