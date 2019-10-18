Манчестер Юнайтед прийняв правильне рішення, коли продав Ромелу Лукаку та Алексіса Санчеса.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"У деяких матчах може здатися, що нам не вистачає кількох досвідчених футболістів. Алексіс і Ром - бомбардири і хороші гравці, але на даний момент ми прийняли такі рішення, і вони були правильними.

Ми надали парочці хлопців шанс проявити себе, може бути, для деяких з них ще занадто рано. Але Мейсон Грінвуд вийшов і забив кілька, так що це відмінний досвід для них.

Ми знаємо, що поки немає бажаних результатів, але я б не залишив гравців, яких ми продали. Це було правильне рішення, - розповів Сульшер.