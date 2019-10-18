Мій профіль
Генеральна прокуратура України порушила нову справу проти Динамо через несплату податків
Вчора 20:38 1413
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція
Вчора 21:38 483
Світоліна поступилася Кудерметовій та покинула турнір у Москві
Вчора 15:46 1503 6
Конфлікт Павелка з Суркісом. Стали відомі деталі
Вчора 15:19 4483 1
Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція бою за титули WBC і IBF. LIVE
Вчора 13:56 953
Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі
Вчора 10:03 6229 1
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Вчора 09:29 12172 4
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Вчора 08:13 5442
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
16.10.2019 20:54 16927 4
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
16.10.2019 18:56 4991
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:36 Футбол Сульшер: Ми прийняли вірне рішення щодо трансферу Лукаку та Санчеса 241
10:36 Бокс Гвоздик виявився легшим за Бетербієва 94
10:30 Бокс Де дивитися бій Гвоздик - Бетербієв 1304
10:25 Футбол Шахтар - Колос: прев'ю матчу УПЛ 168
10:16 Футбол Діеє вказав причину зриву трансферу у Динамо 668
09:56 Футбол В Манчестер Сіті розкритикували розклад у Boxing Day 334
09:39 Футбол Поччетіно назвав лідера Тоттенгема 404
09:20 Теніс Кудерметова: Світоліну простіше переграти у сітки, ніж на задній 202
09:00 Футбол Худжамов: Пропонують ввести амністію для сепаратистів. Ми 15 тисяч поховали, щоб назад дружити з ними? 507 1
08:47 Футбол Продаж Кулібалі неминучий – президент Наполі 346
08:32 Футбол Лунін потрапив у незвичний рейтинг в Іспанії 1051
08:15 Футбол Худжамов: А може все-таки Путін - не поганий? Та поганий, с * ка, поганий 1344 1
00:19 Блог Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі 275
17 Жовтня 2019
23:56 Футбол Матч Барселона – Реал перенесено через політичну обстановку у Каталонії 403
23:47 Бокс Гвоздик став володарем іменного персня WBC 602
23:40 Хокей Тренер Мого: Земгале нам дав інформацію про Донбас 236
23:25 Теніс Світоліна: На Підсумковому турнірі мені належить захистити свій титул 404 1
23:11 Хокей Тренер Црвени Звезди: На Континентальному кубку ми отримаємо великий досвід 258
22:55 Футбол Родрігес не готується до матчу з Олександрією 531
22:40 Хокей Російський нападник клубу НХЛ дискваліфікований за вживання допінгу 550
22:25 Футбол Санжар: Ми налаштовуємось тільки на перемогу 272
22:10 Футбол Захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби 752
21:55 Футбол Старший лікар Динамо вказав термін реабілітації Бойка 292
21:41 Бокс Арум: Бій Гвоздик - Бетербієв стане поєдинком року 331
21:38 Бокс Гвоздик - Бетербієв: онлайн-трансляція 483

Сульшер: Ми прийняли вірне рішення щодо трансферу Лукаку та Санчеса

Сьогодні 10:36 241 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував трансфери Лукаку та Санчеса
Сульшер: Ми прийняли вірне рішення щодо трансферу Лукаку та Санчеса
#Лукаку, #Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - ua.tribuna.com.

Манчестер Юнайтед прийняв правильне рішення, коли продав Ромелу Лукаку та Алексіса Санчеса.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"У деяких матчах може здатися, що нам не вистачає кількох досвідчених футболістів. Алексіс і Ром - бомбардири і хороші гравці, але на даний момент ми прийняли такі рішення, і вони були правильними.

Ми надали парочці хлопців шанс проявити себе, може бути, для деяких з них ще занадто рано. Але Мейсон Грінвуд вийшов і забив кілька, так що це відмінний досвід для них.

Ми знаємо, що поки немає бажаних результатів, але я б не залишив гравців, яких ми продали. Це було правильне рішення, - розповів Сульшер.

Раніше, Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів.

Нагадаємо, наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()