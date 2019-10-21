Визначилась дата догравання скандального матчу

Матч 12-го туру Першої ліги між Балканами і Чорноморцем був перерваний через заворушення на трибунах.

Про це повідомляє ПФЛ.

Матч відбувався у селі Зоря та був зупинений арбітром на 71-й хвилині за рахунку 1:1 через заворушення серед фанатів на одній з трибун стадіону.

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18 жовтня контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення дограти поєдинок, і тепер ПФЛ призначив дату догравання поєдинку.

Матч продовжиться 30 жовтня із 71-ї хвилини гри, без присутності глядачів на стадіоні з рахунку, який був на момент зупинки гри (1:1).

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Раніше, Агробізнес переміг Чорноморець.