Агробізнес переміг Чорноморець. Результати матчів 14 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Остап Маркевич привіз Чорноморець до своєї попередньої команди - у дебютному матчі під його керівництвом одесити зазнали поразки.
На Одещині Балкани врятували матч з Кременем. Волинь перемогла Гірник-Спорт, Минай був сильнішим за Авангард, а Металіст 1925 переграв київську Оболонь Бровар.
Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 19 жовтня
Агробізнес - Чорноморець 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Кухарук, 2:0 - 85 Кампіло
Балкани - Кремінь 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Тарануха, 1:1 - 90 Златов М. (пен)
Гірник-Спорт - Волинь 2:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Пономар, 1:1 - 32 Лиховидько, 1:2 - 53 Кожанов (пен), 1:3 - 77 Кожанов, 1:4 - 90 Мельничук, 2:4 - 90+4 Збунь
Минай - Авангард 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Маїк, 2:0 - 79 Араджо
Черкащина - Прикарпаття 0:0
Металіст 1925 - Оболонь Бровар 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Ямполь, 1:1 - 39 Ковбаса, 2:1 - 62 Поспєлов
Раніше, очолив Чорноморець Остап Маркевич, який на початку жовтня припинив співпрацю з Агробізнесом.