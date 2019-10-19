Агробізнес переміг Чорноморець. Результати матчів 14 туру Першої ліги

У 14 турі Першої ліги відбулися шість матчів

Джерело - Чемпіон.

Остап Маркевич привіз Чорноморець до своєї попередньої команди - у дебютному матчі під його керівництвом одесити зазнали поразки.

На Одещині Балкани врятували матч з Кременем. Волинь перемогла Гірник-Спорт, Минай був сильнішим за Авангард, а Металіст 1925 переграв київську Оболонь Бровар.

Чемпіонат України - Перша ліга

14 тур, 19 жовтня

Агробізнес - Чорноморець 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Кухарук, 2:0 - 85 Кампіло

Балкани - Кремінь 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Тарануха, 1:1 - 90 Златов М. (пен)

Гірник-Спорт - Волинь 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Пономар, 1:1 - 32 Лиховидько, 1:2 - 53 Кожанов (пен), 1:3 - 77 Кожанов, 1:4 - 90 Мельничук, 2:4 - 90+4 Збунь

Минай - Авангард 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Маїк, 2:0 - 79 Араджо

Черкащина - Прикарпаття 0:0

Металіст 1925 - Оболонь Бровар 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Ямполь, 1:1 - 39 Ковбаса, 2:1 - 62 Поспєлов