Петар Стоянович прокоментував матч проти Шахтаря

Динамо Загреб добре підготувалося до матчу із Шахтарем у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів захисник хорватського клубу Петар Стоянович.

"Ми хочемо здобути перемогу, але розуміємо, що попереду складна робота, Шахтар – серйозна команда. У них хороші гравці, індивідуально сильні, тому буде непросто. Ми сподіваємося виграти, проявимо свої найкращі якості.

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Хочемо, щоб матч вдало завершився для нас. Ми відпрацювали багато речей, будемо аналізувати команду суперника. Подивимося, що принесе нам матч, хочемо забити, точно не будемо тільки захищатися", - розповів Стоянович.

Нагадаємо, Шахтар анонсував новий трансфер.