Наставник Динамо: Матчі Шахтаря в УПЛ не показник, слабкий чемпіонат

Наставник хорватського Динамо Ненад Беліца вважає українську УПЛ слабким чемпіонатом.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"У Шахтаря в атаці діють в основному бразильці, це якісні і непередбачувані гравці. В обороні грають в основному українці, і в цілому у команди мало недоліків. Але ми спробуємо зіграти краще, ніж проти Манчестер Сіті, особливо це стосується атаки.

Наш тренерський штаб переглядав матчі Шахтаря, але їх чемпіонат досить слабкий і показником не є. Ми більше концентрувалися на їх матчах в Лізі чемпіонів, в тому числі минулого сезону.

Перш за все, ми повинні зіграти краще, ніж в минулій зустрічі, і тоді можна чекати позитивного результату", - зазначив Беліца.