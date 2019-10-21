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Наставник Динамо: Матчі Шахтаря в УПЛ не показник, слабкий чемпіонат

Сьогодні 13:03 471 0
Беліца оцінив гру гірників
Наставник Динамо: Матчі Шахтаря в УПЛ не показник, слабкий чемпіонат
#Беліца, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Наставник хорватського Динамо Ненад Беліца вважає українську УПЛ слабким чемпіонатом.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"У Шахтаря в атаці діють в основному бразильці, це якісні і непередбачувані гравці. В обороні грають в основному українці, і в цілому у команди мало недоліків. Але ми спробуємо зіграти краще, ніж проти Манчестер Сіті, особливо це стосується атаки.

Наш тренерський штаб переглядав матчі Шахтаря, але їх чемпіонат досить слабкий і показником не є. Ми більше концентрувалися на їх матчах в Лізі чемпіонів, в тому числі минулого сезону.

Перш за все, ми повинні зіграти краще, ніж в минулій зустрічі, і тоді можна чекати позитивного результату", - зазначив Беліца.

Шахтар та загребське Динамо після двох турів Ліги чемпіонів мають по 3 очки. Завтра вони зустрінуться у Харкові.

Раніше, Шахтар зацікавився португальським спеціалістом.

Нагадаємо, Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ.

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