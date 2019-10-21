Шовковський: Португалії хотіли зробити сюрприз

Збірна України у матчі відбору Євро-2020 з Португалією зіграли зміненою лініїєю нападу.

Про це помічник головного тренера команди Олександр Шовковський заявив у програмі Профутбол.

"Ми даємо інформацію гравцям в збірній дозовано, невеликими шматочками, щоб вони її добре засвоювали. 15-20 хвилин - і вони отримали інформацію. Головне, щоб реалізували те, що ми даємо в тренувальному процесі. Вони виконують те, що ми від них вимагаємо. І розуміють, за рахунок чого можуть обіграти суперника.

З португальцями хотіли піднести їм сюрприз, в результаті була зміна атакуючої лінії. Марлос зіграв попереду, а Яремчук трохи збоку. Звичайно, ми прийняли це рішення, адже в іграх з грандами ми повинні їх ставити в незручне становище", - сказав Шовковський.