Манчестер Сіті звернувся до Зінченка після гри проти Португалії

Гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко не стримував своїх емоцій після закінчення поєдинку проти збірної Португалії (2:1) і дострокового виходу до фінальної частини Євро-2020.
Хавбек не соромився бути відвертим в прямому ефірі, тим самим продемонструвавши, які емоції переживає вся країна цього вечора.
На це звернула увагу прес-служба Манчестер Сіті. "Містяни" змонтували ролик, де видно радість Олександра.
"Ніколи не змінюйся, Алексе!"
Never change, Aleks! 😂pic.twitter.com/p2PVLCNZPl— Manchester City (@ManCity) 15 October 2019
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