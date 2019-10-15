Манчестер Сіті звернувся до Зінченка після гри проти Португалії

Гравець збірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко не стримував своїх емоцій після закінчення поєдинку проти збірної Португалії (2:1) і дострокового виходу до фінальної частини Євро-2020.

Хавбек не соромився бути відвертим в прямому ефірі, тим самим продемонструвавши, які емоції переживає вся країна цього вечора.

На це звернула увагу прес-служба Манчестер Сіті. "Містяни" змонтували ролик, де видно радість Олександра.

"Ніколи не змінюйся, Алексе!"

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