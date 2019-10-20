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Михайличенко: На першому місці був результат

Сьогодні 21:54 141 0
Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Олександрією
Михайличенко: На першому місці був результат
#Динамо, #Михайличенко, #Олександрія

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Київське Динамо здобуло перемогу над гідним суперником.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Була важлива гра і хороша перемога над дуже гідним суперником, одним із конкурентів. Олександрія демонструє непоганий футбол. Нам було важко ще й тому, що, на мою думку, наші гравці через первні обставини не продемонстрували всього, що вони вміють. Після збірної завжди є момент, коли знову необхідно відчути клуб, український футбол. Тому на першому місці був результат, хоча і гра була непоганою - динамічна, обидві команди боролися до кінця. У такій грі ще приємніше здобувати перемогу", - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.

Також, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.

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