Київське Динамо здобуло перемогу над гідним суперником.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Була важлива гра і хороша перемога над дуже гідним суперником, одним із конкурентів. Олександрія демонструє непоганий футбол. Нам було важко ще й тому, що, на мою думку, наші гравці через первні обставини не продемонстрували всього, що вони вміють. Після збірної завжди є момент, коли знову необхідно відчути клуб, український футбол. Тому на першому місці був результат, хоча і гра була непоганою - динамічна, обидві команди боролися до кінця. У такій грі ще приємніше здобувати перемогу", - розповів Михайличенко.