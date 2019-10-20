Динамо – Олександрія 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо перемогло Олександрію та вийшло на другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 20 жовтня
Динамо – Олександрія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Миколенко
Динамо: Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кедзьора - Сидорчук, Гармаш (Вербич, 68), Буяльський - Де Пена (Караваєв, 94), Соль (Родрігес, 81), Віктор Циганков
Олександрія: Паньків, Мірошниченко, Бухал, Дубра, Пашаєв - Банада, Ковалець, Гречишкін - Третьяков (Задерака, 80), Безбородько (Шастал, 61), Лучкевич (Сітало, 67)
Попередження: Циганков (37), Де Пена (40), Попов (50) - Безбородько (25), Задерака (87), Бухал (90)
Нагадаємо, Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ.
Також, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.