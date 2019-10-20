Дніпро-1 був близький до перемоги у матчі проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер команди із Дніпра Дмитро Михайленко.

"Справді, перший тайм був за "Маріуполем", а у другому таймі вже ми контролювали гру. І нібито вже не дозволяли створювати моменти біля наших воріт, і здавалося, що вже самі мали моменти. Завдали більше ударів, ніж суперник, але хороший удар вирішив долю матчу. Зараз важко сказати, з чим пов’язано , що не все вийшло в атаці: і молодість, і поспіх в останній фазі наших гравців, і надійна гра захисту суперника. Не реалізували добрі нагоди.