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Михайленко: Хороший удар вирішив долю матчу

Сьогодні 18:31 152 0
Дмитро Михайленко прокоментував поразку Дніпро-1 від Маріуполя
Михайленко: Хороший удар вирішив долю матчу
#Дніпро-1, #Михайленко, #УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Дніпро-1 був близький до перемоги у матчі проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер команди із Дніпра Дмитро Михайленко.

"Справді, перший тайм був за "Маріуполем", а у другому таймі вже ми контролювали гру. І нібито вже не дозволяли створювати моменти біля наших воріт, і здавалося, що вже самі мали моменти. Завдали більше ударів, ніж суперник, але хороший удар вирішив долю матчу. Зараз важко сказати, з чим пов’язано , що не все вийшло в атаці: і молодість, і поспіх в останній фазі наших гравців, і надійна гра захисту суперника. Не реалізували добрі нагоди.

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В нас були непогані ігри, у тому числі й сьогодні. Ми були близькими до перемоги, як і суперник, мали моменти, але поки чогось не вистачає", - розповів Михайленко.

Нагадаємо, Шахтар знищив Колос у 11 турі УПЛ.

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