Джерело - scdnipro1.com.ua.
Дніпро-1 був близький до перемоги у матчі проти Маріуполя.
Про це розповів головний тренер команди із Дніпра Дмитро Михайленко.
"Справді, перший тайм був за "Маріуполем", а у другому таймі вже ми контролювали гру. І нібито вже не дозволяли створювати моменти біля наших воріт, і здавалося, що вже самі мали моменти. Завдали більше ударів, ніж суперник, але хороший удар вирішив долю матчу. Зараз важко сказати, з чим пов’язано , що не все вийшло в атаці: і молодість, і поспіх в останній фазі наших гравців, і надійна гра захисту суперника. Не реалізували добрі нагоди.
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В нас були непогані ігри, у тому числі й сьогодні. Ми були близькими до перемоги, як і суперник, мали моменти, але поки чогось не вистачає", - розповів Михайленко.
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