Лондонці додали 26-річного українця в список потенційних літніх трансферних цілей

Джерело - Express.

Вже наступного літа лондонський Челсі може придбати українського півзахисника Руслана Маліновського.

Про це повідомляє Express.

Лондонці додали 26-річного українця в список потенційних літніх трансферних цілей головного тренера команди Френка Лемпарда.

Лондонський клуб протягом наступних декількох місяців буде стежити за футболістом і може зробити хід у цій угоді по закінченню трансферного бана на два сезони, який закінчиться влітку 2020 року.

Також, Челсі близький до продовження контракту з Абрахамом.