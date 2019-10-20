Джерело - Express.
Вже наступного літа лондонський Челсі може придбати українського півзахисника Руслана Маліновського.
Про це повідомляє Express.
Лондонці додали 26-річного українця в список потенційних літніх трансферних цілей головного тренера команди Френка Лемпарда.
Лондонський клуб протягом наступних декількох місяців буде стежити за футболістом і може зробити хід у цій угоді по закінченню трансферного бана на два сезони, який закінчиться влітку 2020 року.
Також, Челсі близький до продовження контракту з Абрахамом.