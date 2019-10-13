Моурінью не хотів підписувати екс-гравця Шахтаря у МЮ

Моурінью виступав проти трансфера бразильця

Екс-тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не хотів підписувати півзахисника Шахтаря Фреда.

Про це повідомляє The Athletic.

Португальський наставник не розраховував на бразильського хавбека і відмовлявся, що б клуб витрачав на нього 52 млн фунтів. Екс-менеджер погодився на цей трансфер, оскільки переживав, що клубне керівництво не підпише взагалі нікого в центр півзахисту.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хотів підписати Грізманна на заміну Лукаку.

Раніше, Манчестер Юнайтед знайшов заміну Сульшеру.