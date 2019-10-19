Манчестер Сіті на виїзді переміг Крістал Пелес у 9 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру англійської АПЛ Крістал Пелес - Манчестер Сіті
У першому таймі гості двічі вразили ворота Крістал Пелес. Спочатку відзначився Жезус, потім Сільва. У другому таймі забитих голів не було і гості святкували впевнену перемогу. Нагадаємо, до заявки на цей матч не потрапив українець Олександр Зінченко.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 19 жовтня
Крістал Пелес - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 39 Жезус, 0:2 - 41 Сільва
Нагадаємо, агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А.