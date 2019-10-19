Манчестер Сіті на виїзді переміг Крістал Пелес у 9 турі АПЛ

Гості перемогли без українця

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру англійської АПЛ Крістал Пелес - Манчестер Сіті

У першому таймі гості двічі вразили ворота Крістал Пелес. Спочатку відзначився Жезус, потім Сільва. У другому таймі забитих голів не було і гості святкували впевнену перемогу. Нагадаємо, до заявки на цей матч не потрапив українець Олександр Зінченко.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 19 жовтня

Крістал Пелес - Манчестер Сіті 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 39 Жезус, 0:2 - 41 Сільва

Нагадаємо, агент Зінченка натякнув на перехід до Серії А.