Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч АПЛ

Після паузи на матчі збірних Манчестер Сіті відновлює чемпіонат Англії поєдинком проти Крістал Пелас, однак робить це без Олександра Зінченка.

Про це повідомляє прес-служба МанСіті.

Українець залишився поза заявкою на гру, а його місце зліва в обороні зайняв Бенжамен Менді.

How we’re lining up at Selhurst Park 💪



XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho, Rodrigo, Mendy, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus



Subs | Bravo, Stones, Aguero, Angelino, Mahrez, Foden, E Garcia



⚽️ @haysworldwide

🔵 #CRYMCI #ManCity pic.twitter.com/zKeBXBcBWg