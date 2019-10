Сьогодні, 19 жовтня, Евертон прийматиме лондонський Вест Гем у рамках 9 туру англійської Прем'єр-ліги.

Мануель Пеллегріні визначився зі стартовим складом своєї команди. Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві для запасних.

Our team to take on Everton ⚒ pic.twitter.com/GL4G3ERbR5