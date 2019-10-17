Захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби

Молодий захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар зацікавив Кальярі та англійські клуби.

Про це футбольний агент Юрій Данченко заявив Команді №1.

"Не тільки Кальярі , але і англійські клуби цікавилися цим захисником. Однак Шахтар дав ясно зрозуміти, що цього футболіста не будуть віддавати в оренду, а тим більше продавати.

Це не дивно, раз Валерія почали підпускати до матчів за основний склад. А чим частіше Бондар буде виходити на поле, тим у нього більше шансів потрапити не тільки в молодіжку, а й в головну команду країни", - сказав Данченко.