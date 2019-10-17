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Захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби

Сьогодні 22:10 249 0
Бондар міг перебратися до Англії
Захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби
#Бондар, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Молодий захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар зацікавив Кальярі та англійські клуби.

Про це футбольний агент Юрій Данченко заявив Команді №1.

"Не тільки Кальярі , але і англійські клуби цікавилися цим захисником. Однак Шахтар дав ясно зрозуміти, що цього футболіста не будуть віддавати в оренду, а тим більше продавати.

Це не дивно, раз Валерія почали підпускати до матчів за основний склад. А чим частіше Бондар буде виходити на поле, тим у нього більше шансів потрапити не тільки в молодіжку, а й в головну команду країни", - сказав Данченко. 

У цьому сезоні УПЛ Бондар провів 4 матчі, забив 1 гол.

Раніше, Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар.

Нагадаємо, Пиварич порівняв Шахтар із Манчестер Сіті.

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