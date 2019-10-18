Шахтар - Колос 6:0. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11 туру УПЛ донецький Шахтар розгромив ковалівський Колос.
Відео голу Мораеса на 5 хв.
Відео голу Коноплянки на 26 хв.
Відео голу Додо на 32 хв.
Відео голу Тайсона на 43 хв.
Відео голу Тайсона на 45 хв.
Відео голу Мораеса на 61 хв.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 18 жовтня
Шахтар - Колос 6:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 5 Мораес, 2:0 - 26 Коноплянка, 3:0 - 32 Додо, 4:0 - 43 Тайсон, 5:0 - 45 Тайсон, 6:0 - 61 Мораес
Раніше, російський коментатор розкритикував нападника збірної України.
Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.