Хавбек Ювентуса Джан може повернутися до АПЛ

Джерело - xsport.ua.
Півзахисник Ювентуса Емре Джан може повернутися в чемпіонат Англії.
Про це повідомляє Sky Sports.
Манчестер Юнайтед бажає оформити трансфер німецького хавбека в зимове трансферне вікно.
Емре Джан незадоволений своїм поточним становищем в Ювентуса. Він провів лише три матчі в Серії А, також Ювентус не заявив 25-річного німця до Ліги чемпіонів.
Емре Джан вже виступав в чемпіонаті Англії, він перейшов в Ювентус з Ліверпуля.
Раніше, Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів.
Нагадаємо, наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.