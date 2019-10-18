Хавбек Ювентуса Джан може повернутися до АПЛ

МЮ має намір купити хавбека

Півзахисник Ювентуса Емре Джан може повернутися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Манчестер Юнайтед бажає оформити трансфер німецького хавбека в зимове трансферне вікно.

Емре Джан незадоволений своїм поточним становищем в Ювентуса. Він провів лише три матчі в Серії А, також Ювентус не заявив 25-річного німця до Ліги чемпіонів.

Емре Джан вже виступав в чемпіонаті Англії, він перейшов в Ювентус з Ліверпуля.

Раніше, Манчестер Юнайтед запланував шість гучних трансферів.

Нагадаємо, наставник німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн може очолити англійський Манчестер Юнайтед.