Зідан не довіряє Луніну через його молодість

Мадридський Реал не дає шансів 20-річному українському воротарю Андрію Луніну, який став чемпіон світу в складі України U-20, через молодість.

Про це заявляє журналіст Marca Карлос Карпіо.

"Лунін потрапив в список тих молодих гравців, кому не пощастило зі стабільною ігровою практикою в їхньому віці. Їм не дають шансів. Ні Пеллегріно у Леганесі, ні Зідан в Реалі, ні Гонсалес в Вальядоліді не дають Луніну тих ігрових хвилин, які йому так потрібні.

Нещодавно Лунін сказав, що у нього міг бути шанс залишитися в Реалі, якби він знав, що Кейлор Навас піде. Але це не так. Зідан йому не довіряє. Андрій занадто молодий", - зазначив Карпіо.