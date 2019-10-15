Джерело - isport.ua.
Український голкіпер Андрій Лунін претендує на нагороду найкращого молодого гравця у світі.
Список претендентів на премію Golden Boy скоротився до 20 футболістів. У нього як і раніше входить український голкіпер Андрій Лунін.
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Серед конкурентів українця є центрбек Ювентуса Маттейс де Лігт, який виграв цю нагороду в минулому сезоні, молодий талант із РБ Зальцбург Ерлінг Голанд, хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден і 16-річний вінгер з Барселони Ансуї Фаті.
Раніше, Реал знайшов новий клуб для Луніна.
Нагадаємо, наставник Вальядоліда не розраховує на Луніна.