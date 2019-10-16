Реал отримає компенсацію за відсутність ігрової практики Луніна

Джерело - sport.ua.
Леганес виплатить Реалу компенсацію, за те, що український голкіпер Андрій Лунін не отримав достатньої ігрової практики.
Про це розповів сам український гравець.
"У контракті з Леганесом була передбачена компенсація, якщо я не зіграю певну кількість хвилин. Але точна сума мені невідома. Знаю тільки, що Леганес виплатив "Реалу" штраф, оскільки не виконав зобов'язання", - розповів Лунін.
У минулому сезоні Лунін зіграв у 7 матчах за Леганес у всіх турнірах.
Нагадаємо, Лунін увійшов у фінальну двадцятку Golden Boy-2019.
Раніше, Реал знайшов новий клуб для Луніна.