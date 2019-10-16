Реал отримає компенсацію за відсутність ігрової практики Луніна

Андрій Лунін прокоментував деталі орнедної угоди

Леганес виплатить Реалу компенсацію, за те, що український голкіпер Андрій Лунін не отримав достатньої ігрової практики.

Про це розповів сам український гравець.

"У контракті з Леганесом була передбачена компенсація, якщо я не зіграю певну кількість хвилин. Але точна сума мені невідома. Знаю тільки, що Леганес виплатив "Реалу" штраф, оскільки не виконав зобов'язання", - розповів Лунін.

У минулому сезоні Лунін зіграв у 7 матчах за Леганес у всіх турнірах.

Нагадаємо, Лунін увійшов у фінальну двадцятку Golden Boy-2019.

Раніше, Реал знайшов новий клуб для Луніна.