Джерело - zbirna.com.
Колос у матчі із донецьким Шахтарем буде шукати свій шанс.
Про це розповів екс-гравець гірників Адріан Пуканич.
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"Колос виявився колючим командою для будь-якого суперника. Він буде грати обережно і шукати свій шанс в контргру, можливо, розраховуючи на те, що після матчів збірних гранди нерідко виглядають непереконливо. І все-таки за рахунок індивідуального і командного класу донеччани переможуть", - відзначив Пуканич.
Нагадаємо, захисником Шахтаря зацікавилися англійські клуби.