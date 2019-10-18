Колос у матчі із донецьким Шахтарем буде шукати свій шанс.

Про це розповів екс-гравець гірників Адріан Пуканич.

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"Колос виявився колючим командою для будь-якого суперника. Він буде грати обережно і шукати свій шанс в контргру, можливо, розраховуючи на те, що після матчів збірних гранди нерідко виглядають непереконливо. І все-таки за рахунок індивідуального і командного класу донеччани переможуть", - відзначив Пуканич.