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Сабо: Арбітр відсудив чесно, Степаненко зіграв рукою

Сьогодні 16:25 475 0
Екс-наставник збірної України про гру з Португалією
Сабо: Арбітр відсудив чесно, Степаненко зіграв рукою
#Сабо, #Тейлор

Джерело - 1927.kiev.ua.

Головний арбітр  матчу Україна - Португалія Ентоні Тейлор прийняв правильне рішення в епізоді з призначеним пенальті.

Про це колишній тренер збірної України Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Було рух до м'яча тілом вліво і він відразу вказав на точку. Рефері відсудив чесно, ніяких питань. Повтор показав, що Степаненко зіграв рукою, а не м'яч потрапив в руку. Він всім корпусом йшов під удар.

По жовтій - якби у нас так судили, було б нормально, якщо один ставить пенальті в такій ситуації, інший - ні. Один дає жовту, іншого - не дає", - сказав Сабо.

Раніше, Степаненко розкритикував англійського арбітра.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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