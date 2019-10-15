Сабо: Арбітр відсудив чесно, Степаненко зіграв рукою

Головний арбітр матчу Україна - Португалія Ентоні Тейлор прийняв правильне рішення в епізоді з призначеним пенальті.

Про це колишній тренер збірної України Йожеф Сабо заявив в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

"Було рух до м'яча тілом вліво і він відразу вказав на точку. Рефері відсудив чесно, ніяких питань. Повтор показав, що Степаненко зіграв рукою, а не м'яч потрапив в руку. Він всім корпусом йшов під удар.

По жовтій - якби у нас так судили, було б нормально, якщо один ставить пенальті в такій ситуації, інший - ні. Один дає жовту, іншого - не дає", - сказав Сабо.