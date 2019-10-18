Джерело - football.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн є справжнім лідером команди.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.
"Він став справжнім лідером. Він чудовий. Його прихильність не тільки для Тоттенхема, але і для національної команди є фантастичною. Ми будемо сумувати за Льорісу протягом декількох місяців, і важливо, щоб Гаррі став більш важливим лідером на полі.
Приємно бачити, як він себе вів у епізоді в Болгарії і, звичайно, він показав нового рівня розвитку", - розповів Почеттіно.
Нагадаємо, Ювентус хоче обміняти зіркового літнього новачка на Еріксена.
Також, Моурінью готовий очолити Тоттенгем.