Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн є справжнім лідером команди.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Він став справжнім лідером. Він чудовий. Його прихильність не тільки для Тоттенхема, але і для національної команди є фантастичною. Ми будемо сумувати за Льорісу протягом декількох місяців, і важливо, щоб Гаррі став більш важливим лідером на полі.

Приємно бачити, як він себе вів у епізоді в Болгарії і, звичайно, він показав нового рівня розвитку", - розповів Почеттіно.