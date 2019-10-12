Адріен Рабйо може покинути Ювентус дуже швидко

Джерело - Футбол 24.

Туринський Ювентус може використати французького півзахисника Адріена Рабйо, у трансфері хавбека Тоттенгема Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє Calcio Mercato.

Чинні чемпіони Італії спробують підписати гравця збірної Данії вже взимку.

Зазначимо, що Рабйо, який став гравцем Ювентуса влітку цього року, не має регулярної ігрової практики в команді Мауріціо Саррі.

На даний момент француз лише тричі з'являвся на полі в Серії А.



Нагадаємо, Ювентус бажає придбати захисника Челсі.

Також, Ракитич у січні може перейти Ювентус.