Лунін потрапив у незвичний рейтинг в Іспанії

В Іспанії очікують реанімації кар’єри Андрія Луніна

В Іспанії назвали десять футболістів, для яких перерва в чемпіонаті і перебування в національних збірних повинна стати певним "реанімаційним ліками від клубних проблем".

Про це повідомляє AS.

У так званий ТОП-10 увійшли: Еден Азар і Тібо Куртуа (обидва - Реал Мадрид), Мунас Даббур і Люк де Йонг (обидва - Севілья), Гонсалу Гедеш, Денис Черишев, Родріго Морено (всі - Валенсія), Андрій Лунін ( Вальядолід), Мартін Брейтвет (Леганес), Дарвін Нуньеш (Альмерія).

Відзначимо, що у поточному сезоні Андрій Лунін не зіграв жодного матчу за Вальядолід.

Раніше, Реал отримає компенсацію за відсутність ігрової практики Луніна.

Нагадаємо, Лунін увійшов у фінальну двадцятку Golden Boy-2019.