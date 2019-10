32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі найкращий гол у своїй кар'єрі забив у Римі.

Про це він заявив клубній прес-службі.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2008/2009, який відбувся в Римі, Барселона перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0. Мессі забив на 70-й хвилині поєдинку.

What are #Messi's thoughts on wearing the captain's armband? pic.twitter.com/zDNDfLuRe7