Це сталося у Римі

32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі найкращий гол у своїй кар'єрі забив у Римі.

Про це він заявив клубній прес-службі.

"Гол, який я забив головою у фіналі Ліги чемпіонів в Римі, був кращим моїм голом", - зізнався Мессі.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2008/2009, який відбувся в Римі, Барселона перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0. Мессі забив на 70-й хвилині поєдинку.

Раніше, Мессі міг залишити Барселону у 2013 році

Нагадаємо, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.