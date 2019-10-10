Джерело - sport.ua.
32-річний аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі найкращий гол у своїй кар'єрі забив у Римі.
Про це він заявив клубній прес-службі.
"Гол, який я забив головою у фіналі Ліги чемпіонів в Римі, був кращим моїм голом", - зізнався Мессі.
У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2008/2009, який відбувся в Римі, Барселона перемогла Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0. Мессі забив на 70-й хвилині поєдинку.
What are #Messi's thoughts on wearing the captain's armband? pic.twitter.com/zDNDfLuRe7— FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 жовтня 2019 р.
Раніше, Мессі міг залишити Барселону у 2013 році
Нагадаємо, Барселона хоче продати гравців на 124 мільйони євро.