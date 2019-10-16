Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар

Джерело - football24.ua.
Ковалівський Колос буде захищатися 11 гравцями у матчі з донецьким Шахтарем.
Про це наставник Колоса Руслан Костишин заявив у коментарі Футбол NEWS.
"Якби футболісти Шахтаря грали в Лізі чемпіонів, вони б зібралися на матч. Для УПЛ їм емоції важко знайти.
Після Литви та Португалії не думаю, що вони будуть мати супернастрій на Колос. Напевне, для Шахтаря головна мотивація - Ліга чемпіонів. Чи думав щодо тактики в матчі проти Шахтаря? Так. 11 гравців позаду, можливо, відіб'ємося", – зазначив Костишин.
Варто зазначити, що матч 11-го туру Шахтар – Колос відбудеться 18 жовтня, початок о 19:00.
Нагадаємо, Циганков вперше не реалізував пенальті за Динамо.
Раніше, Михайличенко відмовився коментувати скандальний пенальті у ворота Колоса.