Шахтар в чемпіонаті України нагадує Манчестер Сіті.

Про це розповів захисник київського Динамо Йосип Піварич.

"Коли дивишся матчі чемпіонату України, Шахтар в них іноді виглядає як Манчестер Сіті. Беззастережне домінування! Але і Шахтарю знайомі проблеми, коли команда не грає в повну силу, коли тренер дає відпочинок важливим гравцям, тоді вони можуть осечі проти слабших команд", - розповів Піварич.