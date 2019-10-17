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Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо

Сьогодні 20:22 404 0
Точні терміни відновлення не відомі
Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо
#Динамо, #Бойко

Джерело - Чемпіон.

Воротар київського Динамо Денис Бойко переніс операцію на спині і вибув з ладу команди мінімум до кінця поточного року.

Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський.

Поки не відомо чи зможе 31-річний голкіпер брати участь в першому зимовому зборі команди Михайличенка по ходу відновного процесу.

Голкіпер скористався перервою на матчі національних збірних і видалив спинну грижу.

Раніше, Бурда повернувся у Київ після операції.

Нагадаємо, у Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією.

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