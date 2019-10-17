Бойко переніс операцію і вже не зіграє у цьому році за Динамо

Джерело - Чемпіон.
Воротар київського Динамо Денис Бойко переніс операцію на спині і вибув з ладу команди мінімум до кінця поточного року.
Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський.
Поки не відомо чи зможе 31-річний голкіпер брати участь в першому зимовому зборі команди Михайличенка по ходу відновного процесу.
Голкіпер скористався перервою на матчі національних збірних і видалив спинну грижу.
Раніше, Бурда повернувся у Київ після операції.
Нагадаємо, у Динамо кадрові проблеми напередодні гри з Олександрією.