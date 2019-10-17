Екс-гравець ПСЖ має намір судитися з клубом

Футболіст зовсім не прижився у команді

Колишній півзахисник французького ПСЖ Хатем Бен Арфа має намір судитися з клубом.

Про це повідомляє Lequipe.fr.

Вся справа в тому, що гравець незадоволений тим, що не зміг розкритися в команді і дуже рідко виходив на поле.

Також, футболіст вважає, що йому не виплатили частину коштів, а саме 8 мільйонів євро, які були зобов'язані вчинити на його рахунок.

Футболіст значився в команді рівно три сезони. Однак, він зумів взяти участь в 23 матчах за парижан. Нині Бен Арфа - вільний агент.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.