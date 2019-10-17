Джерело - shakhtar.com.
Збірна України у відборі на Євро-2020 провела чудову кампанію та заслужено посіла перше місце у групі.
Про це розповів головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.
"Ця перемога вивела збірну України на Євро з першого місця, що цілковито заслужено. Від самого початку кваліфікації гравці добре виступали, з великою віддачею. Андрій Шевченко відмінно організував команду, виконав гарну роботу протягом останнього часу.
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Вітаю збірну – вона чудово виявила себе впродовж усієї кампанії! У деяких моментах гри Україна була значно кращою за Португалію, й перемога була чудовою. Футбол – це зрештою результати. Команда Шевченка заслужено вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи", - розповів Каштру.
Раніше, російський коментатор розкритикував нападника збірної України.
Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.