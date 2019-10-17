Джерело - football24.ua.
Арсенал підшукує заміну Унаї Емері, якого можуть звільнити із поста головного тренера команди.
Про це повідомляє The Athletic.
На заміну іспанському лондонці розглядають кандидатуру легенди клубу Фредріка Юнгберга.
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Наразі 42-річний фахівець зараз працює помічником Емері. Юнгберг захищав кольори Арсенала у 1998-2007 роках. Також швед встиг попрацювати у тренерському штабі Вольфсбурга.
Нагадаємо, Езіл хоче піти із Арсеналу.