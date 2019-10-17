Мій профіль
Ястремська програла у другому колі турніру у Москві
Вчора 17:07 1206
Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE
Сьогодні 12:09 1581
Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО
Сьогодні 09:29 3786 1
Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика
Сьогодні 08:13 3588
Павелко отримав у морду після того як намагався вигнати Суркісів з VIP-ложі - Печорний
Вчора 20:54 10469 3
Олександр Зінченко і Влада Седан одружуються
Вчора 18:56 3707
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 08:30 44507
У Росії визнали масову підміну допінг-проб
15.10.2019 18:43 3566
Ястремська перемогла росіянку у першому колі Кубка Кремля
15.10.2019 16:03 1483
Костюк у драматичному матчі поступилася Зігемунд та покинула турнір у Люксембурзі
15.10.2019 15:31 935
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:15 Футбол Ла-Ліга хоче організувати матч чемпіонату у США 25
12:09 Пряма трансляція Світоліна - Кудерметова: онлайн-трансляція Кубку Кремля. LIVE 1581
11:51 Футбол Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом 1256 3
11:36 Футбол Юнгберг може очолити Арсенал 436
11:21 Футбол Петраков: Зроблю все, щоб футболісти Динамо підсилили збірну України 616
10:55 Футбол Ель Класіко Барселона – Реал можуть перенести на грудень 253
10:38 Футбол Аллегрі у Манчестер Юнайтед може взяти двох гравців Ювентуса 501
10:19 Футбол Блохін: Збірна України показує сучасний футбол 962
10:03 Футбол Ребров: Скоро побачимо Шевченка у серйозному клубі 2732
09:45 Інше Беленюк ініціював підвищення преміальних для успішних спортсменів 270
09:29 Футбол Бійка між Суркісом та Павелком: Причина ветерани АТО 3786 1
09:08 Футбол Клінсманн очолить збірну Еквадору 344
08:47 Футбол Караваєв: Суддя душив нас з перших хвилин 1344
08:31 ММА Мак-Грегор назвав свого наступного суперника 697
08:13 Бокс Помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика 3588
16 Жовтня 2019
23:54 Футбол Шевчук: Миколенка і Соболя чекає велике майбутнє 806
23:44 Бокс Тренер Гвоздика: Олександр немає права на помилку 678
23:33 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Кременчук 1:8. Огляд матчу 270
23:23 Футбол Ібрагімович може повернутися до італійської Серії А 548
23:12 Бокс Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P 460
22:56 Футбол Лунін: Леганес заплатив Реалу штраф за те, що я мало грав 482
22:41 Футбол Маліновський потрапив до збірної тижня за версією УЄФА 597
22:27 Футбол Два фактори завадили клубу АПЛ придбати Неймара 374
22:11 Футбол Через 30 років Шуховцев повертається у Чорноморець 399
21:56 Футбол Костишин знає, завдяки чому Колос може здолати Шахтар 276

Юнгберг може очолити Арсенал

Сьогодні 11:36 436 0
Фредрік Юнгберг може стати новим тренером лондонського Арсеналу
Юнгберг може очолити Арсенал
#Емері, #Арсенал

Джерело - football24.ua.

Арсенал підшукує заміну Унаї Емері, якого можуть звільнити із поста головного тренера команди.

Про це повідомляє The Athletic.

На заміну іспанському лондонці розглядають кандидатуру легенди клубу Фредріка Юнгберга.

Актуально: Сенсаційна поразка Манчестер Сіті та перемоги Челсі і Арсенала. Результати матчів 8 туру АПЛ

Наразі 42-річний фахівець зараз працює помічником Емері. Юнгберг захищав кольори Арсенала у 1998-2007 роках. Також швед встиг попрацювати у тренерському штабі Вольфсбурга.

Нагадаємо, Езіл хоче піти із Арсеналу.

Коментарі ()