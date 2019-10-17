Фредрік Юнгберг може стати новим тренером лондонського Арсеналу

Арсенал підшукує заміну Унаї Емері, якого можуть звільнити із поста головного тренера команди.

Про це повідомляє The Athletic.

На заміну іспанському лондонці розглядають кандидатуру легенди клубу Фредріка Юнгберга.

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Наразі 42-річний фахівець зараз працює помічником Емері. Юнгберг захищав кольори Арсенала у 1998-2007 роках. Також швед встиг попрацювати у тренерському штабі Вольфсбурга.

Нагадаємо, Езіл хоче піти із Арсеналу.