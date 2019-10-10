Месут Озіл хоче змінити клуб

Месут Езіл під час зимового трансферного вікна хоче покинути Арсенал.

Про це повідомляє Mirror.

Німецький півзахисник пеерконаний, що наставник Арсеналу Унаї Емері на нього не розраховує. Наставник повідомив Езілу, що на його позиції він розраховує на Джо Віллока і Дані Себальоса.

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У поточному сезоні Езіл провів всього два матчі за Арсенал, в а останніх трьох навіть не потрапляв в заявку.

Раніше, Вест Гем драматично поступився Крістал Пелес.