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Сенсаційна поразка Манчестер Сіті та перемоги Челсі і Арсенала. Результати матчів 8 туру АПЛ

Сьогодні 17:56 410 0
Манчестер Сіті віддаляється від першого місця в АПЛ
Сенсаційна поразка Манчестер Сіті та перемоги Челсі і Арсенала. Результати матчів 8 туру АПЛ
#Манчестер Сіті, #Зінченко, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у домашньому матчі несподівано поступився Вулвергемптону.

Попри контроль над грою гравці Манчестер Сіті не змогли пробити голкіпера суперника. Дублем наприкінці матчу відзначився Траоре.

Відзначимо, що на початку другого тайму на поле вийшов український захисник Олександр Зінченко.

Чемпіонат Англії, АПЛ

8 тур, 06 жовтня

Манчестер Сіті – Вулвергемптон 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 80 Траоре, 0:2 - 90+4 Траоре

Арсенал – Борнмут  1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Луїс

Саутгемптон – Челсі 1:4

Голи: 0:1 – 17 Ебрахам, 0:2 – 24 Маунт, 1:2 – 30 Інгс, 1:3 – 40 Канте, 1:4 – 89 Бачуай

Раніше, Вест Гем драматично поступився Крістал Пелес.

Нагадаємо, Ліверпуль вирвав перемогу у Лестера.

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