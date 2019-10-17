Збірна України з футболу рухається вперед та демонструє сучасну гру світових стандартів.

Про це розповів екс-тренер національної збірної та Динамо Олег Блохін.

"Приємно, що наш футбол не стоїть на місці, збірна рухається вперед, знову вийшли на Євро. Збірна демонструє сучасну гру світових стандартів. Бажаю команді не зупинятися на досягнутому, домагатися нових перемог.

Найбільше подобаються перемоги і результат. Можна погано грати, але завжди все визначає рахунок на табло. Подобається, що у нас в збірній молода команда, талановиті перспективні гравці. Є хлопці, які створюють креатив. Є перемоги, що привертає уболівальників, які йдуть на стадіон підтримувати збірну. Збірна створила свято, це приємно. Тому поїдемо на Євро і будемо там вболівати за нашу команду. Хочу побажати їй там успіху, а Шевченко - не зупинятися на досягнутому", - відзначив Блохін.