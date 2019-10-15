Джерело - isport.ua.
Збірна Португалії поступилася хорошому противнику.
Про це розповів капітан португальців Кріштіану Роналду.
"Зараз я повністю спустошений. Але все одно, я пишаюся своєю командою, хоч ми і поступилися хорошому противнику.
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Я не вважаю свої рекорди. Домігся їх тільки за допомогою своїх партнерів і тренерів. За це їм велика подяка.
Я не шукаю рекорди, вони самі знаходять мене. Я наполегливо працюю над тим, щоб бути кращим. І мені це вдається", - відзначив Роналду.
Раніше, нападник збірної України розкритикував Росію.
Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.