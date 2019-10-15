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Роналду: Я повністю спустошений

Сьогодні 10:25 2072 0
Кріштіану Роналду прокоментував поразку від збірної України
Роналду: Я повністю спустошений
#Роналду, #Португалія, #Україна

Джерело - isport.ua.

Збірна Португалії поступилася хорошому противнику.

Про це розповів капітан португальців Кріштіану Роналду.

"Зараз я повністю спустошений. Але все одно, я пишаюся своєю командою, хоч ми і поступилися хорошому противнику.

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Я не вважаю свої рекорди. Домігся їх тільки за допомогою своїх партнерів і тренерів. За це їм велика подяка.

Я не шукаю рекорди, вони самі знаходять мене. Я наполегливо працюю над тим, щоб бути кращим. І мені це вдається", - відзначив Роналду.

Раніше, нападник збірної України розкритикував Росію.

Нагадаємо, збірна України у меншості перемогла Португалію та пробилася на чемпіонат Європи.

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