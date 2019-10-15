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Блохін вказав на основне завдання збірної України

Сьогодні 13:53 945 0
Олег Блохін прокоментував матч Україна – Португалія
Блохін вказав на основне завдання збірної України
#Блохін, #Україна, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Збірна України не повинна зупинятися на досягнутому та має вдало виступити на фінальному етапі чемпіонату Європи.

Про це розповів екс-тренер збірної України Олег Блохін.

"Радію за свою команду. Я маю на увазі тих хлопців, які грали – це ж не моя команда, а команда Шевченка. Вітаю з виходом на Євро.

Зупинятися на досягнутому не можна. Найголовніше – вдало виступити на Євро", - розповів Блохін.

Раніше повідомлялося, що Роналду повністю спустошений після матчу із Україною.

Нагадаємо, Степаненко розкритикував англійського арбітра.

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