Джерело - sport.ua.
Збірна України не повинна зупинятися на досягнутому та має вдало виступити на фінальному етапі чемпіонату Європи.
Про це розповів екс-тренер збірної України Олег Блохін.
"Радію за свою команду. Я маю на увазі тих хлопців, які грали – це ж не моя команда, а команда Шевченка. Вітаю з виходом на Євро.
Зупинятися на досягнутому не можна. Найголовніше – вдало виступити на Євро", - розповів Блохін.
Раніше повідомлялося, що Роналду повністю спустошений після матчу із Україною.
Нагадаємо, Степаненко розкритикував англійського арбітра.