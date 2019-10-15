Збірна України не повинна зупинятися на досягнутому та має вдало виступити на фінальному етапі чемпіонату Європи.

Про це розповів екс-тренер збірної України Олег Блохін.

"Радію за свою команду. Я маю на увазі тих хлопців, які грали – це ж не моя команда, а команда Шевченка. Вітаю з виходом на Євро.

Зупинятися на досягнутому не можна. Найголовніше – вдало виступити на Євро", - розповів Блохін.