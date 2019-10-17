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Караваєв: Суддя душив нас з перших хвилин

Сьогодні 08:47 1346 0
Олександр Караваєв прокоментував матч проти Португалії
Караваєв: Суддя душив нас з перших хвилин
#Карваєв, #Україна, #Євро-2020

Джерело - zbirna.com.

Збірна України у матчі відбору на Євро-2020 із Португалією змогла показати характер.

Про це розповів захисник Олександр Караваєв.

"Важко було грати, після того як ми залишилися в меншості. Але ми показали характер, показали, що у нас є сила волі і віддали в цьому матчі все на полі, щоб домогтися результату. Навіть на 85-й хвилині ми були вірні своїй структурі гри, і намагалися не вибивати м'яч куди попало.

Португальці програвали після першого тайму 0:2, тому, звичайно, вони виходили на поле з думками відігратися, їм хотілося зрівняти рахунок. Ми б в такій ситуації теж бігли вперед, щоб нагнітати. Потім гра трохи заспокоїлася, ми теж вибігали в атаку. Якби забили третій гол, гра б закінчилася. Але вийшов момент з безглуздим пенальті. Суддя душив нас в цьому матчі з перших хвилин. Ми впоралися з цим тиском, і рахунок в результаті на нашу користь", - відзначив Караваєв.

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