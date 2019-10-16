Два фактори завадили клубу АПЛ придбати Неймара

Джерело - football24.ua.
Влітку Манчестер Юнайтед розглядав варіант із підписанням Неймара.
Про це повідомляє Daily Mail.
Манкуніаців не бентежила шалена сума, яку вимагав ПСЖ. Проте в таборі МЮ побоювались стилю життя 27-річного бразильця, який багато уваги приділяє вечіркам та дівчатам. Також у "червоних дияволів" викликали сумніви фінансові апетити батька Неймара.
Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна розгорнулась ціла сага з переходом Неймара, на якого нібито полювала Барселона та Реал. В підсумку форвард залишився в Парижі.
Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.
Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.