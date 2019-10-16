Два фактори завадили клубу АПЛ придбати Неймара

Неймар міг опинитись в АПЛ

Влітку Манчестер Юнайтед розглядав варіант із підписанням Неймара.

Про це повідомляє Daily Mail.

Манкуніаців не бентежила шалена сума, яку вимагав ПСЖ. Проте в таборі МЮ побоювались стилю життя 27-річного бразильця, який багато уваги приділяє вечіркам та дівчатам. Також у "червоних дияволів" викликали сумніви фінансові апетити батька Неймара.

Нагадаємо, під час літнього трансферного вікна розгорнулась ціла сага з переходом Неймара, на якого нібито полювала Барселона та Реал. В підсумку форвард залишився в Парижі.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продовжити контракт із Неймаром.

Раніше повідомлялося, що Неймар готовий пробачити Барселоні 43 мільйони євро, якщо клуб його підпише.