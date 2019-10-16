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Маліновський: Із Сербією зіграємо у своє задоволення

Сьогодні 13:54 977 0
Руслан Маліновський прокоментував наступний матч збірної України
Маліновський: Із Сербією зіграємо у своє задоволення
#Маліновський, #Україна, #Сербія

Джерело - zbirna.com.

Гравці збірної України віддадуть всі сили для перемоги в останньому матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Про це розповів півзахисник національної збірної Руслан Маліновський.

"На останній матч відбору проти сербів мотивації вистачить? Це навіть не обговорюється. Ми постараємося зіграти в своє задоволення. Упевнений, хто б не вийшов на поле, буде віддавати всі сили для перемоги.

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Ніхто в збірну не приїжджає просто так, всі хочуть грати в цій команді ще й тому, що у нас класний обслуговуючий персонал, всі працюють від серця і це теж частина їхньої перемоги", - відзначив Маліновський.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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