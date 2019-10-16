Руслан Маліновський прокоментував наступний матч збірної України

Гравці збірної України віддадуть всі сили для перемоги в останньому матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Про це розповів півзахисник національної збірної Руслан Маліновський.

"На останній матч відбору проти сербів мотивації вистачить? Це навіть не обговорюється. Ми постараємося зіграти в своє задоволення. Упевнений, хто б не вийшов на поле, буде віддавати всі сили для перемоги.

Актуально: Маліновський: Автограф Роналду? Так він мене обіграти не може

Ніхто в збірну не приїжджає просто так, всі хочуть грати в цій команді ще й тому, що у нас класний обслуговуючий персонал, всі працюють від серця і це теж частина їхньої перемоги", - відзначив Маліновський.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.